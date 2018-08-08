Суди знову відмовилися передавати державі одеський будинок профспілок



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Будинок профспілок в Одесі після пожежі

Одеські суди розглядали цей позов по третьому колу

Одеський апеляційний господарський суд підтвердив рішення першої інстанції, яка повторно відмовилася задовольняти позов прокуратури до Федерації професійних спілок Одеської області про визнання прав власності держави на будинок профспілок. Про це пише «Думська».

Як і раніше, служителі Феміди вказали прокуратурі і Фонду держмайна на пропуск ними строку позовної давності: реєстраційне свідоцтво на цю будівлю профспілки отримали в БТІ ще в 1992 році, а позов був поданий лише в 2015 році.

Одеські суди розглядали цей позов по третьому колу. Вищий госпсуд двічі повертав справу назад в Одесу, однак місцеві судді залишаються непохитними.

Нагадаємо, ініціатором програного позову став народний депутат Сергій Пашинський. Підставою стала постанова Верховної Ради України від 10 квітня 1992 року «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу СРСР, розміщених на території України».

Однак, як з'ясувалося в суді, будівля ніколи не належала загальносоюзній організації. У 1983 році, коли було побудовано нову будівлю обкому партії на проспекті Шевченка, обласна рада профспілок купила стару будівлю обкому партії, що звільнилася, за залишковою вартістю 1 мільйон 800 тисяч радянських рублів. Для цієї покупки Всесоюзна рада профспілок надала позику, яку до 1984 року повертали з коштів обласних профспілкових організацій. Тобто, будинок був куплений за рахунок профспілкових внесків жителів області і належав обласній організації.

Після пожежі 2 травня 2014 року частина будівлі, яка постраждала від вогню, диму, води, а потім і вандалізму, довго пустувала. Зараз вона ремонтується.