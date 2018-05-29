Театральний сквер з'явився в Ізмаїлі

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Благоустрій міста триває

Територія біля Палацу культури імені Тараса Шевченка в Ізмаїлі, де росте сакура, грає фонтан і недавно встановлені рожеві ліхтарі, отримала свою офіційну назву - Театральний сквер.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ізмаїла.

«У сквері встановлені оригінальні паркові рожеві світильники, додатково будуть встановлені ще п'ять світильників, а також зручні лавочки. Це буде ефектним доповненням до фонтану», - зазначив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Нагадаємо, в березні в Ізмаїлі з'явився Корабельний сквер, ця назва закріпили за територією між вулицею Нахімова і берегом річки Дунай, прикордонною заставою і територією житлового будинку №248 / 1 по вулиці Нахімова. А в середині травня члени виконкому Ізмаїльської міськради прийняли рішення про закріплення назви за об'єктом благоустрою, розташованих на перетині вулиць Івана Франка і 51-й Перекопської дивізії, - Затишний сквер.

Джерело: trassae95.com