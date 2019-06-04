Трагедія в Білгород-Дністровському: 42-х річний чоловік загинув, катаючись на атракціонах



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У Білгород-Дністровському сталася трагедія.

Пізно ввечері, 2 червня, на одному з атракціонів, встановлених приватними підприємцями близько Аккерманській фортеці, загинув 42-х річний чоловік. За наявною інформацією, житель села Шабо.

Як стало відомо, чоловік зірвався з крісла каруселі, під час її руху і впав на землю. Прибулі на місце події медики констатували смерть.

Очевидці кажуть про кілька версій події: від не пристебнуті належним чином ременів безпеки до порушення техніки безпеки самим загиблим. Також, як повідомляють свідки, трагедія сталася на очах у рідних чоловіка.

Обставини того, що сталося мають з'ясувати правоохоронці. Попередньо відомо, що трагедію кваліфікують за статтею 275 КК України - порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Джерело: bessarabiainform.com