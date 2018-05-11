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    У центрі Одеси пройде виставка автомобілів

    • Сьогодні, 06:52
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    Автомобільний фестиваль відбуватиметься три дні

    11-12 травня 2018 року на Катерининській площі Одеси і 13 травня на 6 км Овідіопольської дороги пройде 4-й щорічний автомобільний фестиваль «SuperCarsRun». 

    У програмі заходу в Одесі: виставка автомобілів, змагання автомобілів класів super і street, проведення картингу CUP, закритий тест-драйв для учасників та ін. 

    Початок заходу 11 травня - о 12:00. 

    У зв'язку з проведенням фестивалю в районі Катерининської площі буде обмежено рух автотранспорту і паркування автомобілів. Схема руху міського громадського транспорту (маршрутки) залишається без змін. 

    «SuperCarsRun» - єдиний в Україні проект для власників суперкарів і топових спорткарів, таких як AMG, Mpower, RS, Shelby та інших. У 2018 році у виставці візьмуть участь міські спорткари і авто. 

    13 травня на треку (6 км Овідіопольської дороги) будуть змагатися авто 2-х класів у 2-х дисциплінах: drag racing & time attack. 
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