У центрі Одеси з даху школи тече водоспад окропу
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Водоспад окропу тече з даху №121 на вул. Льва Толстого, 1. Керівництво школи заявляє, що аварії немає
Одесит Олексій Тихонов опублікував фото потопу в Facebook і припустив, що сьогодні в школі нарешті дали тепло.
У самій школі кажуть, що процес контрольований.
«Яка аварія? Ми спеціально спускаємо воду. Тут присутній сантехнік і представник ТЕЦ. Це не аварія, це необхідний процес», - прокоментували в адміністрації школи №121.
Джерело: usionline.com