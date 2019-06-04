  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чорному морі рахують дельфінів: від Одеської затоки до дельти Дунаю

    • Розсилка
    У Чорному морі рахують дельфінів: від Одеської затоки до дельти Дунаю

    Вже зафіксовано 52 групи дельфінів

    Український науковий центр екології моря почав підрахунок дельфінів, що мешкають в Чорному морі. Про це повідомила представниця проекту EMBLAS-Plus, в рамках якого проводиться дослідження, Олена Марушевская.

    За її словами, експедитори встигли обстежити 350 км - від Одеси до дельти Дунаю. На цій ділянці вони зареєстрували 52 групи дельфінів. Найбільшу з них - приблизно 40 афалін - вчені виявили у дельти Дунаю.

    «Багато в групках було і дельфінятко: як афалін, так і белобочек, - що не може не радувати», - розповіла Олена Марушевская.

    Багатьох дельфінів сфотографували «як на паспорт», щоб надалі відстежувати їх міграцію і «сімейний стан».

    Зараз експедиція вирушає від Одеської затоки на схід.

    Відзначимо, що в Чорному морі мешкають афаліни і дельфіни-білобочки. Перші досягають до 3,6 м в довжину. Їм приписують здатність до поведінкового наслідування людям, розуміння вказівних жестів і впізнавання себе в дзеркалі. Білобочки же славляться своєю швидкістю. Вважається, що це найшвидший вид дельфіна. Вони досягають 2,4 м в довжину.

    Джерело: Пушкинская.net

    Читайте також
    Чорне море Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ