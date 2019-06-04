У Чорному морі рахують дельфінів: від Одеської затоки до дельти Дунаю



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Вже зафіксовано 52 групи дельфінів

Український науковий центр екології моря почав підрахунок дельфінів, що мешкають в Чорному морі. Про це повідомила представниця проекту EMBLAS-Plus, в рамках якого проводиться дослідження, Олена Марушевская.

За її словами, експедитори встигли обстежити 350 км - від Одеси до дельти Дунаю. На цій ділянці вони зареєстрували 52 групи дельфінів. Найбільшу з них - приблизно 40 афалін - вчені виявили у дельти Дунаю.

«Багато в групках було і дельфінятко: як афалін, так і белобочек, - що не може не радувати», - розповіла Олена Марушевская.

Багатьох дельфінів сфотографували «як на паспорт», щоб надалі відстежувати їх міграцію і «сімейний стан».

Зараз експедиція вирушає від Одеської затоки на схід.

Відзначимо, що в Чорному морі мешкають афаліни і дельфіни-білобочки. Перші досягають до 3,6 м в довжину. Їм приписують здатність до поведінкового наслідування людям, розуміння вказівних жестів і впізнавання себе в дзеркалі. Білобочки же славляться своєю швидкістю. Вважається, що це найшвидший вид дельфіна. Вони досягають 2,4 м в довжину.

Джерело: Пушкинская.net