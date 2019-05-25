У Міському саду відбудеться свято сім'ї



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В Одесі пройде свято до Міжнародного дня сім'ї

25 травня 2019 року в Міському саду Одеси пройде соціально-розважальна акція, приурочена Міжнародному дню сім'ї.

Початок - о 15:00.

Для одеситів і гостей міста проведуть тематичні вікторини, ігри та розіграш призів. Також під час акції сім'ї-фіналісти міського конкурсу родинної творчості «Творча родина - моя сім'я і Я» представлять творчі номери. Потім відбудеться урочисте нагородження переможців.

Захід проводиться з метою формування сімейних цінностей, розвитку творчих здібностей дітей.

Організатори: Молодіжна рада при Одеському міському голові, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради.

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Міжнародний день сім'ї відзначається щорічно 15 травня, починаючи з 1994 року. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у резолюції про Міжнародний рік сім'ї (Резолюція № A / REC / 47/237 від 20 вересня 1993 року). Мета встановлення цього дня - звернення уваги громадськості країн на численні проблеми сім'ї.