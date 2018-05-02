У селі Виноградівка відкрили сучасний міні-стадіон зі штучним покриттям

В Одеській області продовжують розвивати спортивну інфраструктуру.

На Одещині завершилось будівництво футбольно-спортивного комплексу Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Територію обладнали багатофункціональними тренажерами та освітленням, а за грою команд на штучному полі відтепер можна спостерігати з глядацьких трибун. На церемонію відкриття міні-стадіону разом із місцевими мешканцями,



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В Одеській області продовжують розвивати спортивну інфраструктуру.

На Одещині

завершилось будівництво футбольно-спортивного комплексу Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Територію обладнали багатофункціональними тренажерами та освітленням, а за грою команд на штучному полі відтепер можна спостерігати з глядацьких трибун. На церемонію відкриття міні-стадіону разом із місцевими мешканцями, зокрема, завітав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«Минулого року ми збудували більше 10 таких майданчиків. Цьогоріч їх кількість буде не менше 25 по всій області. Окрім того, у планах побудувати 15 таких багатофункціональних майданчиків. І на цьому ми не зупинимося. Адже зірки спорту не падають з неба, вони народжуються у звичайних родинах та виховуються у звичайних школах. За успіхом стоїть талант, примножений на багатогодинні тренування», - зауважив під час відкриття міні-стадіону голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, будівництво футбольно-спортивного комплексу в селі Виноградівка Арцизького району розпочалося у 2017 році. За рахунок коштів соціально-економічної субвенції з обласного бюджету виділено 1 мільйон 470 тисяч гривень, а у 2018 році – додатково 200 тисяч гривень.

Окрім того, 29 квітня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов відвідав також щорічний фестиваль «Vinogradovka Country Fest». Учасникам заходу вдалося встановити національний рекорд – одночасно в болгарському танці «хора» взяли участь понад 300 людей. Перед цим очільник регіону нагородив переможців змагань із вільної боротьби, що традиційно проходять під час фестивалю.

Нагадаємо, розвиток спорту та культури – пріоритети Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон» на 2017-2019 роки.