У селі Войничеве відремонтували дорогу



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Ремонт проведено на вулиці Центральній

У селі Войничеве Захарівського району проведено ремонт ділянки автомобільної дороги по вулиці Центральній. Роботи фінансувалися за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів.

«Це головна вулиця протяжністю близько 2-х кілометрів, яка проходить через село і веде до центру, на ній розташовані основні соціальні об’єкти – школа, дитячий садок, будинок культури, адмінбудівля сільради. Дорога довгий час перебувала у незадовільному стані, тому питання відновлення дорожнього покриття було особливо важливим для місцевих жителів. Завдяки спільним зусиллям обласних і місцевих органів влади дане питання не залишилося поза увагою», ̶ розповів депутат обласної ради Микита Кузькевич.

Голова обласної ради Анатолій Урбанський неодноразово зазначав, що співпраця та взаєморозуміння депутатів усіх рівнів відіграє ключову роль у розбудові населених пунктів, відновлення інфраструктури, вирішення нагальних соціальних питань громад.