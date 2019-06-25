На Одеській трасі мікроавтобус влетів у вантажівку



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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП в Любашівському районі

Сьогодні близько сьомої ранку на 350-му км автошляху Київ-Одеса водій мікроавтобуса «Ніссан» здійснив зіткнення з вантажівкою «Вольво», що рухалася попереду.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Попередньо, імовірною причиною зіткнення стало те, що водій заснув за кермом.

Внаслідок аварії семеро пасажирів мікроавтобусу отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі вони госпіталізовані.

Наразі поліцейські з’ясовують детальні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.