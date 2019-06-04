В аеропорту Одеси прикордонники відмовили громадянці РФ у перетині кордону



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Громадянку Росії підозрюють у здійсненні інформаційно-підривної діяльність щодо України

Учора в міжнародному аеропорту Одеси співробітники Держприкордонслужби не пропустили громадянку РФ, яка здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України.

Про це інформує прес-служба ДПС України, повідомляє «Главком».

Під час оформлення пасажирів авіарейсу «Мінськ-Одеса», прикордонниками Одеського загону зупинили уродженку Москви - громадянку Російської Федерації. Стосовно неї охоронці кордону мали інформацію, згідно з якою ця особа здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України, публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах.

Громадянці РФ 1985 року народження відмовлено в перетині державного кордону України та повідомлено співробітників СБУ.



