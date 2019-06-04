  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В аеропорту Одеси прикордонники відмовили громадянці РФ у перетині кордону

    • Розсилка
    В аеропорту Одеси прикордонники відмовили громадянці РФ у перетині кордону

    Громадянку Росії підозрюють у здійсненні інформаційно-підривної діяльність щодо України

    Учора в міжнародному аеропорту Одеси співробітники Держприкордонслужби не пропустили громадянку РФ, яка здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України.

    Про це інформує прес-служба ДПС України, повідомляє «Главком».

    Під час оформлення пасажирів авіарейсу «Мінськ-Одеса», прикордонниками Одеського загону зупинили уродженку  Москви - громадянку Російської Федерації. Стосовно неї охоронці кордону мали інформацію, згідно з якою ця особа здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України, публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах.

    Громадянці РФ 1985 року народження відмовлено в перетині державного кордону України та повідомлено співробітників СБУ.


    Читайте також
    прикордонники СБУ Одеса аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ