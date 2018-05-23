В Одесі біля офісу патріотів сутички, поліція затримала чотирьох осіб

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В Одесі представники різних етнічних діаспор пікетують офіс активістів

В центрі Одеси під час пікету офісу «Ради громадської безпеки» сталися сутички, поліція повідомила про чотирьох затриманих.

Як повідомляє «Репортер» мова йде про продовження недавнього конфлікту на Фонтанській дорозі в Одесі, де представники патріотичних організацій міста штурмували офіс ізраїльського бізнесмена. Сьогодні вже офіс патріотів пікетують представники різних етнічних діаспор Одеси.

На думку мітингувальників, Марк Гордієнко своїми діями «розпалює національну ворожнечу» в місті. У свою чергу, представники «Ради громадської безпеки» не виходять до протестуючих.

«Зараз на вулиці Жуковського відбувається конфлікт між групами громадян. Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку та вживають заходів по недопущенню силових методів вирішення інциденту. Між учасниками події сталася незначна сутичка з використанням петард та яєць, яка була припинена поліцейськими», - повідомили в поліції Одещини.

Наразі до відділу поліції для надання пояснень запрошено чотирьох порушників порядку. Триває перевірка, за результатами якої їх діям буде дано правову оцінку.

Вирішується питання про кваліфікацію вказаної події за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.