В Одесі чоловіка з пірсу змила в море хвиля: тіла не знайшли



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В Одесі чоловіка з пірсу під час шторму змило в море

Уже другий день в Одесі вітряно, біля берега штормить, і причали заливає хвилями

Уранці 1 серпня в Одесі на 10-ій станції Фонтану хвилею з пірса змило чоловіка, якого у підсумку так і не вдалося врятувати. За останніми даними, його тіло шукають досі.

Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

За словами очевидців, після того, як чоловіка змило в море, йому на допомогу кинулися рятувальники, однак через сильний шторм вони так і не зуміли чимось допомогти.

Зазначається, що тіло чоловіка не знайдено досі.

Додамо, що згодом на місце інциденту прибули співробітники поліції.

«Уже другий день вітряно, біля берега штормить, і причали заливає хвилями. На пляжі з десяток пацанів збирають гроші за тапчани, і немає жодного, хто б стояв біля пірсу та забороняв допитливим із села гуляти пірсом під час шторму. Немає жодного оголошення про заборону», – обурюються одесити.