В Одесі діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб
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Розсилка
Близько 2900 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з багатодітних сімей та дітей з інвалідністю отримали муніципальну допомогу на хліб за липеньУ липні 2018 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 2899 дітей міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 173 940 гривень.
Допомога від міста отримують діти, які є підопічними комунальних закладів «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, а саме:
- діти з інвалідністю до 18 років;
- діти-сироти;
- діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти з багатодітних сімей у віці до 18 років.
Адресна щомісячна муніципальна підтримка на придбання хлібобулочних виробів нараховується в рамках Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.12.2017 року № 2742-VII (зі змінами).