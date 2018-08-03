В Одесі діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб



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Близько 2900 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з багатодітних сімей та дітей з інвалідністю отримали муніципальну допомогу на хліб за липень

У липні 2018 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 2899 дітей міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 173 940 гривень.

Допомога від міста отримують діти, які є підопічними комунальних закладів «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, а саме:

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти;

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з багатодітних сімей у віці до 18 років.

Всього у 2018 році на адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів у бюджеті міста Одеси передбачено 2160 тисяч гривень.