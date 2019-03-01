В Одесі екстрено сів Boeing, який летів зі Стамбула до Москви



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Літак належав авіакомпанії Turkish Airlines

Пасажирський Boeing 737 запросив дозвіл на вимушену посадку через низький тиск масла в системі

У четвер, 28 лютого, в міжнародному аеропорту Одеси здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Москви.

Про це пише місцеве видання «Думская».

Пасажирський Boeing 737 запросив дозвіл на вимушену посадку через низький тиск масла в системі.

Літак успішно приземлився із 122 пасажирами на борту. Фахівці проводять огляд систем і агрегатів.

Зазначається, що Turkish Airlines відправила до Одеси резервний борт.

Нагадаємо, 5 лютого літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.

Пілот зробив близько 10 кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів

Через кілька днів в Одесі вимушено приземлився літак, який летів у Варшаву.