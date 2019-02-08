В Одесі вимушено приземлився літак, який летів у Варшаву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повітряне судно належить польській авіакомпанії Lot

Літак приземлився в штатному режимі

У четвер ввечері літак, що виконував рейс «Одеса – Варшава», здійснив вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Одеса».

Про це повідомила прес-служба летовища.

«Екіпаж повітряного судна авіакомпанії Lot, що виконував рейс LO 770 Одеса-Варшава, з технічних причин здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Літак приземлився о 19:02 за київським часом в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 лютого літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.

Пілот зробив близько 10 кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів