В Одесі вимушено приземлився літак, який летів у Варшаву
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Літак приземлився в штатному режимі
У четвер ввечері літак, що виконував рейс «Одеса – Варшава», здійснив вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Одеса».
Про це повідомила прес-служба летовища.
«Екіпаж повітряного судна авіакомпанії Lot, що виконував рейс LO 770 Одеса-Варшава, з технічних причин здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Літак приземлився о 19:02 за київським часом в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 лютого літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.
Пілот зробив близько 10 кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів