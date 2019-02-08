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    В Одесі вимушено приземлився літак, який летів у Варшаву

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    Повітряне судно належить польській авіакомпанії Lot - В Одесі вимушено приземлився літак, який летів у Варшаву
    Повітряне судно належить польській авіакомпанії Lot

    Літак приземлився в штатному режимі

    У четвер ввечері літак, що виконував рейс «Одеса – Варшава», здійснив вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Одеса».

    Про це повідомила прес-служба летовища.

    «Екіпаж повітряного судна авіакомпанії Lot, що виконував рейс LO 770 Одеса-Варшава, з технічних причин здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Літак приземлився о 19:02 за київським часом в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 5 лютого літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.

    Пілот зробив близько 10 кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів

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