Літак Turkish Airlines не зміг сісти у Запоріжжі та повернувся до Стамбула



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Пілоти пасажирського «Боїнга» не змогли посадити літак і прийняли рішення повернутися назад до Туреччини

Пілот зробив близько десяти кіл над запорізьким аеропортом, але не зміг розгледіти місце посадки

Літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.

Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

«Пілот зробив близько десяти кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів», - повідомили в аеропорту.

При цьому в прес-службі уточнили, що інші рейси були відправлені і прийняті аеропортом без будь-яких проблем.

Крім того, в аеропорту «Запоріжжя» приземлився борт, який прямував із Шарм-еш-Шейха до Дніпра, який не зміг там приземлитися також через густий туман.

Джерело: УНІАН