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    Літак Turkish Airlines не зміг сісти у Запоріжжі та повернувся до Стамбула

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    Пілоти пасажирського &laquo;Боїнга&raquo; не змогли посадити літак і прийняли рішення повернутися назад до Туреччини - Літак Turkish Airlines не зміг сісти у Запоріжжі та повернувся до Стамбула
    Пілоти пасажирського «Боїнга» не змогли посадити літак і прийняли рішення повернутися назад до Туреччини

    Пілот зробив близько десяти кіл над запорізьким аеропортом, але не зміг розгледіти місце посадки

    Літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.

    Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

    «Пілот зробив близько десяти кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів», - повідомили в аеропорту.

    При цьому в прес-службі уточнили, що інші рейси були відправлені і прийняті аеропортом без будь-яких проблем.

    Крім того, в аеропорту «Запоріжжя» приземлився борт, який прямував із Шарм-еш-Шейха до Дніпра, який не зміг там приземлитися також через густий туман.

    Джерело: УНІАН

    Туреччина Запоріжжя Стамбул літак аеропорт надзвичайні ситуації
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