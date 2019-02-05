Літак Turkish Airlines не зміг сісти у Запоріжжі та повернувся до Стамбула
-
Розсилка
Пілоти пасажирського «Боїнга» не змогли посадити літак і прийняли рішення повернутися назад до Туреччини
Пілот зробив близько десяти кіл над запорізьким аеропортом, але не зміг розгледіти місце посадки
Літак турецької компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Запоріжжя, через туман не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту «Запоріжжя» і вирушив назад до Стамбула.
Про це повідомили в прес-службі аеропорту.
«Пілот зробив близько десяти кіл над аеропортом, але не зміг розгледітимісце посадки і прийняв рішення повернутися в аеропорт Ататюрка, з якого вилетів», - повідомили в аеропорту.
При цьому в прес-службі уточнили, що інші рейси були відправлені і прийняті аеропортом без будь-яких проблем.Крім того, в аеропорту «Запоріжжя» приземлився борт, який прямував із Шарм-еш-Шейха до Дніпра, який не зміг там приземлитися також через густий туман.
Джерело: УНІАН