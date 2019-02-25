В Одесі минулого тижня демонтували понад ста рекламних конструкцій
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Управління реклами продовжує роботу щодо приведення зовнішньої реклами та вивісок у відповідність до вимог
Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.
З 15 лютого 2019 року працівниками комунального закладу «Одесреклама» складено 198 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.
Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» демонтували 108 рекламних конструкцій.
Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.