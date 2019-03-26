В Одесі минулого тижня народилася 191 дитина, серед яких три пари близнюків



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явився на світ 191 новонароджений, що на 14 дітей більше, ніж попереднього тижня. Населення Одеси за тиждень поповнили три пари близнюків.

Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками, яких з'явилося на світ 98. Також за тиждень побачили світ 93 юні одеситки.

Перше місце за кількістю новонароджених минулого тижня зайняв міський пологовий будинок №7, де з'явилися на світ 48 малюків.

Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть п'ять міських пологових будинків та обласний перинатальний центр.