В Одесі минулого тижня народилися 180 малюків



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 180 немовлят, що на 12 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі новоспечених одеситів - дві пари близнюків.

Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули чисельну перевагу над дівчатками - на світ з'явилися 95 маленьких одеситів і 85 юних одеситок.

Найбільша кількість новонароджених минулого тижня побачили світ у міському пологовому будинку №7 - 52 немовляти.

Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти, а саме: №1, №4, №5 та №7.

З 27 травня 2019 року планується відновлення у звичайному режимі роботи міського пологового будинку №2, де наразі проводяться щорічний плановий косметичний ремонт та дезінфекція.