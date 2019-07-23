В Одесі минулого тижня народилися 255 малюків



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 255 немовлят, серед яких одна пара близнюків.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 133. Також за тиждень побачили світ 122 маленькі одеситки.

Лідером за кількістю новонароджених минулого тижня став міський пологовий будинок №1, де з'явилися на світ 56 малюків.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі проводять усі п'ять міських пологових будинків. З 8 липня протягом місяця тимчасово припинено госпіталізацію до обласного перинатального центру з метою проведення щорічної планової дезінфекції.