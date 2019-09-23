В Одесі нагородили переможців IV музичної премії імені Юрія Кузнєцова



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Музиканти з 12 країн і України представили яскраві виступи на Міжнародному джазовому фестивалі Odessa JazzFest

З 20 по 22 вересня в Одесі вдев'ятнадцяте відбувся Міжнародний джазовий фестиваль Odessa JazzFest. Музичне свято пройшло за підтримки Одеської міської ради.

У фестивалі взяли участь зарубіжні артисти з 12-ти країн та українські джазові музиканти.

У Літньому театрі Міського саду відбувся концерт та нагородження переможців IV музичної премії імені Юрія Кузнєцова.

Лауреатами обласного музичного конкурсу стали: Данило Черкашин, Діана Рачковська, Аліна Кучук і ансамбль ShekBand. Переможці продемонстрували своє мистецтво на сцені фестивалю.

У концерті також взяли участь сет польсько-литовського проєкту Wojtek Pilichowski and Klaipeda. Анатолійський джаз з виконанням мелодій на безладовій гітарі показав Jazz Band, Erkan Oğur Anatolian Blues (Туреччина). Виступили Rockoko (Україна, Львів), Олексій Пєтухов & Ганна Ткач (Україна, Одеса), Олександр Раков (Австралія), Анастасія Павлишина та група AeroplaN (Україна, Одеса), Anastasia Bukina Group (Україна, Одеса).

У Літньому театрі в програмі Odessa JazzFest також відбувся концерт «Діти грають джаз», учасниками якого стали юні джазмени з усієї України.

У філармонії яскраві виступи представили джазмени Франції, Польщі, Австралії та інших країн.