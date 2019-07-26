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    В Одесі планують встановити Національний рекорд України

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    В Одесі планують встановити Національний рекорд України

    26 липня в Преображенському парку Одеси зареєструють Національний рекорд в номінації «Найбільш масштабна виставка світлових інсталяцій в Україні»

    26 липня 2019 року в Преображенському парку (вул. Новощіпний ряд, 27) в рамках Фестивалю гігантських китайських ліхтарів встановлять Національний рекорд в номінації «Наймасштабніша виставка світлових інсталяцій в Україні». Рекорд зареєструють в Національному реєстрі рекордів України.

    Початок - о 21:00.

    «Фестиваль гігантських китайских ліхтарів» - унікальна виставка з 30-ти тематичних світлових фігур, які символізують давню народну казку або легенду Китаю, серед яких: сади панд і фламінго, ліс оленів і райських птахів, а також 40-метровий вогнедишний дракон.

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    «Над усіма інсталяціями працювала запрошена команда фахівців із Китаю. Під час монтажу було використано понад 15 тисяч лампочок і 2,5 кілометра шовку, а саме встановлення тривало близько двох тижнів», - розповідає організатор фестивалю Денис Погорєлко, керівник компанії Grand Event.

    В день встановлення рекорду організатори фестивалю проведуть для відвідувачів тематичну розважальну програму та представлять видовищне фаєр-шоу.

    Спеціальні гості заходу: директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова та представник Генерального Консульства Китаю в Одесі.

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