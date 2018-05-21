В Одесі постелили свіжий асфальт навколо припаркованих автомобілів

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Курйози Північної Пальміри

Одеські комунальники здивували городян своєю кмітливістю. Вони поклали асфальт навколо припаркованих машин.

Таку халатну роботу зафыксував в одному з проїздів вулиці Марсельської Олександр Попеску.

За його словами, у цьому місці регулярно неякісно асфальтують.

«Це міжквартальний проїзд на Марсельської і його асфальтують вже вдруге (перший був на початку зими). Перше покриття зійшло разом зі снігом і утворилися ями», - повідомив Олександр Попеску.

Також автор показав «пандуси», які дорожники залишили візках:

Джерело: 048.ua