В Одесі постелили свіжий асфальт навколо припаркованих автомобілів
-
Розсилка
Курйози Північної Пальміри
Одеські комунальники здивували городян своєю кмітливістю. Вони поклали асфальт навколо припаркованих машин.
Таку халатну роботу зафыксував в одному з проїздів вулиці Марсельської Олександр Попеску.
За його словами, у цьому місці регулярно неякісно асфальтують.
Читайте також
«Це міжквартальний проїзд на Марсельської і його асфальтують вже вдруге (перший був на початку зими). Перше покриття зійшло разом зі снігом і утворилися ями», - повідомив Олександр Попеску.
Також автор показав «пандуси», які дорожники залишили візках:
Джерело: 048.ua