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    В Одесі постелили свіжий асфальт навколо припаркованих автомобілів

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    В Одесі постелили свіжий асфальт навколо припаркованих автомобілів

    Курйози Північної Пальміри

    Одеські комунальники здивували городян своєю кмітливістю. Вони поклали асфальт навколо припаркованих машин.

    Таку халатну роботу зафыксував в одному з проїздів вулиці Марсельської Олександр Попеску.

    За його словами, у цьому місці регулярно  неякісно асфальтують.

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    В Одесі постелили свіжий асфальт навколо припаркованих автомобілів
    В Одесі постелили свіжий асфальт навколо припаркованих автомобілів

    «Це міжквартальний проїзд на Марсельської і його асфальтують вже вдруге (перший був на початку зими). Перше покриття зійшло разом зі снігом і утворилися ями», - повідомив Олександр Попеску.

    Також автор показав «пандуси», які дорожники залишили візках:

    Джерело: 048.ua

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