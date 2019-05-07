В Одесі провели тренінг для батьків, які виховують особливих дітей



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Європейський експерт знайомив одеситів з передовим досвідом зі створення організацій батьків дітей з інвалідністю

В Одесі, у конференц-залі підприємства «ІнтерХім», відбувся дводенний тренінг для батьків дітей з особливими потребами. У заході взяли участь члени громадської організації «Особливі діти».

Тренінг проводив фахівець з організації об'єднань батьків, які виховують дітей з інвалідністю, Рене Хубрегце (Нідерланди).

Під час тренінгу європейський експерт розповів про важливість згуртування батьків, які виховують особливих дітей, для досягнення загальних цілей, необхідності встановлення довірчих відносин між батьками і фахівцями, які надають допомогу в соціалізації дітей з інвалідністю, дав рекомендації і поради.

За допомогою відеороликів Рене Хубрегце представив учасникам тренінгу досвід представників інших міст України, а також інших країн зі створення батьківських організацій.