В Одесі провокатори повідомили про небезпечну водопровідну воду



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Співробітники водоканалу звернулися до містян з проханням не вестися на провокації

В Одесі невідомі поширили недостовірну інформацію про те, що водопровідна вода в місті небезпечна.

Про це повідомила прес-служба «Інфоксводоканалу».

«Через Viber і соціальні мережі поширюється повідомлення від невідомого джерела з попередженням про нібито потрійне хлорування води і небезпеку її вживання. У зв'язку з цим філія «Інфоксводоканал» офіційно заявляє, що вказане повідомлення містить недостовірну інформацію і носить провокаційний характер на адресу підприємства», - зазначили в прес-службі компанії.

Підкреслюється, що на сьогоднішній день водопровідна вода, що постачається споживачам, відповідає діючим санітарним нормам і вимогам до питної води і безпечна для вживання, що підтверджується останніми результатами аналізів «Одеського лабораторного центру Держсанепідслужби України».

«Вода перед подачею в Одесу проходить ретельну поетапну очистку і знезараження на ВОС «Дністер», де своєчасно проводиться заміна фільтрів і модернізація обладнання. Після цього в Одесі вода додатково знезаражується на всіх міських водонасосних станціях, які «Інфоксводоканал» перевів на нову безпечну технологію знезараження води гіпохлоритом натрію з використанням європейського обладнання та найякісніших реагентів», - заявили в компанії.

Співробітники водоканалу звернулися з проханням до жителів Одеси не вестися на провокації і не створювати паніку, запасаючись водою, або навпаки - не використовуючи водопровідну воду.

Філія «Інфоксводоканал» направить звернення до правоохоронних органів за даним фактом.