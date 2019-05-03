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    В Одесі пройде фестиваль української етнічної культури

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    ілюстративне фото - В Одесі пройде фестиваль української етнічної культури
    ілюстративне фото

    У парку Шевченко пройде фестиваль народно-прикладної творчості «Лавка майстрів»

    9-12 травня 2019 року в Центральному міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться 8-й Всеукраїнський фестиваль «Лавка майстрів».

    На фестивалі представлять свою продукцію нand-made умільці, виробники сиру і м'ясних виробів, вина і медовухи, легкої текстильної промисловості з усіх регіонів України.

    Також вмілі кондитери запропонують гостям свята різну випічку і солодощі.

    У програмі:

    • святковий концерт;
    • майстер-клас з танцю зумба;
    • квест «Таємниці старого парку»;
    • ігри, танці, аніматори і дитячі зони для самих маленьких глядачів.

    Учасників заходів чекають подарунки і сюрпризи.

    Вхід вільний.

    Також гості фестивалю можуть приєднатися до «Тижня добрих справ», надавши допомогу тим, хто цього потребує. Крім того, буде працювати «Намет Доброти», у який кожен охочий може принести речі і продукти харчування для Будинку для літніх людей при жіночому монастирі.

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