В Одесі пройде фестиваль української етнічної культури



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ілюстративне фото

У парку Шевченко пройде фестиваль народно-прикладної творчості «Лавка майстрів»

9-12 травня 2019 року в Центральному міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться 8-й Всеукраїнський фестиваль «Лавка майстрів».

На фестивалі представлять свою продукцію нand-made умільці, виробники сиру і м'ясних виробів, вина і медовухи, легкої текстильної промисловості з усіх регіонів України.

Також вмілі кондитери запропонують гостям свята різну випічку і солодощі.

У програмі:

святковий концерт;

майстер-клас з танцю зумба;

квест «Таємниці старого парку»;

ігри, танці, аніматори і дитячі зони для самих маленьких глядачів.

Учасників заходів чекають подарунки і сюрпризи.

Вхід вільний.

Також гості фестивалю можуть приєднатися до «Тижня добрих справ», надавши допомогу тим, хто цього потребує. Крім того, буде працювати «Намет Доброти», у який кожен охочий може принести речі і продукти харчування для Будинку для літніх людей при жіночому монастирі.