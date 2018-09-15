В Одесі п’яні батьки кинули немовля на вулиці



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Малюк наразі знаходиться під наглядом лікарів

На вулиці Катериненській в Одесі, близько 18.00, чоловік та жінка у нетверезому стані залишили дитину 5 місяців без догляду.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

«Прибувши на місце інспектори побачили батька, який ледь стоїть на ногах у стані алкогольного сп’яніння, а малюк «на руках у заявниці», - йдеться у повідомленні.

Матері немовляти поряд не було, але очевидці повідомили місце проживання сім’ї.

Її знайшли вдома у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Малюк наразі знаходиться під наглядом лікарів.

Батька доставлено до відділку поліції. Цією ситуацією займуться відповідні служби.