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    Новини

    В Одесі п’яні батьки кинули немовля на вулиці

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    В Одесі п’яні батьки кинули немовля на вулиці

    Малюк наразі знаходиться під наглядом лікарів

    На вулиці Катериненській в Одесі, близько 18.00, чоловік та жінка у нетверезому стані залишили дитину 5 місяців без догляду.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

    «Прибувши на місце інспектори побачили батька, який ледь стоїть на ногах у стані алкогольного сп’яніння, а малюк «на руках у заявниці», - йдеться у повідомленні.

    Матері немовляти поряд не було, але очевидці повідомили місце проживання сім’ї.

    Її знайшли вдома у стані сильного алкогольного сп’яніння.

    Малюк наразі знаходиться під наглядом лікарів.

    Батька доставлено до відділку поліції. Цією ситуацією займуться відповідні служби.

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