В Одесі п’яні батьки кинули немовля на вулиці
-
Розсилка
Малюк наразі знаходиться під наглядом лікарів
На вулиці Катериненській в Одесі, близько 18.00, чоловік та жінка у нетверезому стані залишили дитину 5 місяців без догляду.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
«Прибувши на місце інспектори побачили батька, який ледь стоїть на ногах у стані алкогольного сп’яніння, а малюк «на руках у заявниці», - йдеться у повідомленні.
Матері немовляти поряд не було, але очевидці повідомили місце проживання сім’ї.
Її знайшли вдома у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Малюк наразі знаходиться під наглядом лікарів.
Батька доставлено до відділку поліції. Цією ситуацією займуться відповідні служби.