В Одесі сталася стрілянина: одну людину поранено

Поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають

Сьогодні, 1 січня, в Одесі поліція викрила групу крадіїв, які викрадали речі з автівок громадян. Про це повідомив радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк. За його словами, в момент затримання зловмисники чинили опір поліції та намагались втекти. «Оперативник змушений був застосувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з злочинців отримав непроникаюче поранення (гематома) лівого стегна

Поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають

Сьогодні, 1 січня, в Одесі поліція викрила групу крадіїв, які викрадали речі з автівок громадян.

Про це повідомив радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.

За його словами, в момент затримання зловмисники чинили опір поліції та намагались втекти.

«Оперативник змушений був застосувати пристрій для відстрілу травматичного боєприпасу (гумових куль), внаслідок чого, один з злочинців отримав непроникаюче поранення (гематома) лівого стегна», — написав Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

Радник начальника Нацполіції Одещини також зазначив, що поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають.

Водночас місцеве видання «Думская» уточнює, що стрілянина сталася на вулиці Академіка Корольова біля будинку 33 — в декількох метрах від дитячого майданчика.