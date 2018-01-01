В Одесі сталася стрілянина: одну людину поранено
- Сьогодні, 03:55
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Поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають
Сьогодні, 1 січня, в Одесі поліція викрила групу крадіїв, які викрадали речі з автівок громадян.
Про це повідомив радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.
За його словами, в момент затримання зловмисники чинили опір поліції та намагались втекти.
«Оперативник змушений був застосувати пристрій для відстрілу травматичного боєприпасу (гумових куль), внаслідок чого, один з злочинців отримав непроникаюче поранення (гематома) лівого стегна», — написав Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.
Радник начальника Нацполіції Одещини також зазначив, що поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають.
Водночас місцеве видання «Думская» уточнює, що стрілянина сталася на вулиці Академіка Корольова біля будинку 33 — в декількох метрах від дитячого майданчика.