  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    В Одесі сталася стрілянина: одну людину поранено

    Поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають
    Сьогодні, 1 січня, в Одесі поліція викрила групу крадіїв, які викрадали речі з автівок громадян. Про це повідомив радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк. За його словами, в момент затримання зловмисники чинили опір поліції та намагались втекти. «Оперативник змушений був застосувати
    • Сьогодні, 03:55
    • Розсилка
    Один з&nbsp;злочинців отримав непроникаюче поранення (гематома) лівого стегна
    Один з злочинців отримав непроникаюче поранення (гематома) лівого стегна

    Поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають

    Сьогодні, 1 січня, в Одесі поліція викрила групу крадіїв, які викрадали речі з автівок громадян.

    Про це повідомив радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.

    За його словами, в момент затримання зловмисники чинили опір поліції та намагались втекти.

    «Оперативник змушений був застосувати пристрій для відстрілу травматичного боєприпасу (гумових куль), внаслідок чого, один з злочинців отримав непроникаюче поранення (гематома) лівого стегна», — написав Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

    Радник начальника Нацполіції Одещини також зазначив, що поліцейські затримали двох зловмисників, пошуки ще одного тривають.

    Водночас місцеве видання «Думская» уточнює, що стрілянина сталася на вулиці Академіка Корольова біля будинку 33 — в декількох метрах від дитячого майданчика.

    Національна поліція України кримінал Одеса стрільба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ