В Одесі ведуть ремонтні роботи на теплотрасах



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Ремонтні роботи ведуться на теплотрасі по вулиці Церковній і вулиці Головківській буде відключено теплопостачання ряду житлових будинків

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на теплотрасі по вул. Церковній, 29, з 9:00 до 20:00 15 лютого 2019 року відключено теплопостачання житлових будинків за адресами:

вул. Церковна: 29, 29а, 29б;

вул. Андрієвського: 8 / корп. 1, 8 / корп. 2, 16;

вул. Вапняна: 73, 75, 77, 81;

пров. Вапняний-2: 3;

пров. Вапняний-3: 1, 1а.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на теплотрасі по вул. Головківській 22, з 9:30 до 20:00 15 лютого 2019 рокувідключено теплопостачання житлових будинків за адресами: