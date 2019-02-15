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    В Одесі ведуть ремонтні роботи на теплотрасах

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    В Одесі ведуть ремонтні роботи на теплотрасах

    Ремонтні роботи ведуться на теплотрасі по вулиці Церковній і вулиці Головківській буде відключено теплопостачання ряду житлових будинків

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на теплотрасі по вул. Церковній, 29, з 9:00 до 20:00 15 лютого 2019 року відключено теплопостачання житлових будинків за адресами:

    • вул. Церковна: 29, 29а, 29б;
    • вул. Андрієвського: 8 / корп. 1, 8 / корп. 2, 16;
    • вул. Вапняна: 73, 75, 77, 81;
    • пров. Вапняний-2: 3;
    • пров. Вапняний-3: 1, 1а.

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на теплотрасі по вул. Головківській 22, з 9:30 до 20:00 15 лютого 2019 рокувідключено теплопостачання житлових будинків за адресами:

    • вул. Балківська, 199 (сек. 1,2,3,4), 197, 193 (сек. 1,2,3,4);
    • вул. Головківська, 22, 21/23, 50, 50/1;
    • вул. Мельницька, 24, 24а;
    • вул. Дальницька, 15, 22.
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