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    В Одесі відбудеться І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»

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    В Одесі відбудеться І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»

    42 одеських педагоги зареєструвалися для участі у першому (зональному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»

    З 16 по 20 листопада 2020 року відбудеться перший (зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021».

    Для участі у ньому зареєструвалися 42 педагогічних працівника закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси в таких номінаціях: 

    • «Керівник закладу освіти» (4 особи), 
    • «Математика» (13 осіб), 
    • «Трудове навчання» (3 особи), 
    • «Українська мова та література» (22 особи).   

    За результатами першого (зонального) туру конкурсу відповідно до рішення журі, педагогічний працівник, який посів І місце, нагороджується Дипломом переможця. За 2 та 3 місця учасники отримують Диплом лауреата. Можуть також вручатися цінні подарунки від спонсорів.

    Три конкурсні випробування першого туру проходитимуть дистанційно. Одне із завдань – вміння організовувати освітній процес у дистанційному форматі.

    Фінал конкурсу заплановано на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.

    Одеські педагоги щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Учитель року» та  отримують високі нагороди. Детальніше за посиланням: «Одеські вчителі – переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»«Вчителька Одеської СШ №10 перемогла у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019».
    освіта мова література українська мова учитель
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