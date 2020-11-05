В Одесі відбудеться І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»
42 одеських педагоги зареєструвалися для участі у першому (зональному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»
З 16 по 20 листопада 2020 року відбудеться перший (зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021».
Для участі у ньому зареєструвалися 42 педагогічних працівника закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси в таких номінаціях:
- «Керівник закладу освіти» (4 особи),
- «Математика» (13 осіб),
- «Трудове навчання» (3 особи),
- «Українська мова та література» (22 особи).
За результатами першого (зонального) туру конкурсу відповідно до рішення журі, педагогічний працівник, який посів І місце, нагороджується Дипломом переможця. За 2 та 3 місця учасники отримують Диплом лауреата. Можуть також вручатися цінні подарунки від спонсорів.
Три конкурсні випробування першого туру проходитимуть дистанційно. Одне із завдань – вміння організовувати освітній процес у дистанційному форматі.
Фінал конкурсу заплановано на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.