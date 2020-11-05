В Одесі відбудеться І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»

42 одеських педагоги зареєструвалися для участі у першому (зональному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021»

З 16 по 20 листопада 2020 року відбудеться перший (зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021».

Для участі у ньому зареєструвалися 42 педагогічних працівника закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси в таких номінаціях:

«Керівник закладу освіти» (4 особи),

«Математика» (13 осіб),

«Трудове навчання» (3 особи),

«Українська мова та література» (22 особи).

За результатами першого (зонального) туру конкурсу відповідно до рішення журі, педагогічний працівник, який посів І місце, нагороджується Дипломом переможця. За 2 та 3 місця учасники отримують Диплом лауреата. Можуть також вручатися цінні подарунки від спонсорів.

Три конкурсні випробування першого туру проходитимуть дистанційно. Одне із завдань – вміння організовувати освітній процес у дистанційному форматі.

Фінал конкурсу заплановано на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.