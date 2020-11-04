Міністр назвав кількість учнів і вчителів, які захворіли на Covid-19 від початку навчального року

На дистанційному навчанні наразі перебуває 912 закладів освіти

Починаючи з 1 вересня на коронавірус захворіли 5215 учнів, а також 10 552 вчителі. Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу 4 листопада.

«Наразі від початку навчального року перенесли Covid-19 лише 0,9% учнів, що становить 5215 осіб. Від початку навчального року на Covid-19 захворіли 10 552 вчителі. Станом на зараз на дистанційному навчанні перебуває 912 навчальних закладів», - сказав Степанов.

«Відвідування закладів дошкільної, закладів загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами, у яких підтверджено Covid-19, є приблизно 50% осіб, що здобувають освіту, і персоналу закладу», - пояснив міністр.

Він також зазначив, що батьків не мають змушувати підписувати жодних довідок про згоду на те, що дитина може підхопити вірус у школі.

«Це самодіяльність і такі згоди не передбачені жодним нормативним актом. Звертаю увагу батьків, що ніхто не може змусити вас підписувати такі інформаційні згоди», - додав Степанов.

Міністр ще раз наголосив про розподіл відповідальності: засновник (міська рада або ОТГ) відповідає за наявність у медичному пункті школи антисептиків, безконтактних термометрів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту; керівники навчальних закладів відповідають за організацію процесу (різний час початку і перерви, регулярна перевірка температури); батьки мають роз'яснювати дітям, що на уроці вони сидять без маски, а на перерві пересуваються в масках.

В Україні за минулу добу, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 524 людей — це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 7 536 пацієнтів одужали, а 199 — померли від ускладнень.

Зазнаачимо, що з кожним днем кількість хворих стрімко зростає. Наприклад, днем раніше в Україні було зафіксовано 8899 нових хворих за добу, тобто на 625 виявлених випадків захворювання менше, ніж за минулий день.

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