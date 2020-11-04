Україна планує закупити 2 млн швидких Covid-тестів

Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем

Для цього з Фонду боротьби з Covid-19 виділили ще 1 мільярд гривень

Уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, швидкі тести дозволять отримувати результат вже через кілька годин.

«Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за кілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи», – сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем.

Нагадаємо, що Словаччина почне тестувати мандрівників на антиген Covid-19 на кордоні з Україною.

Також, Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян. Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.

До слова, ВООЗ заявила, що лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити Covid-19.

Крім того, очільник МОЗ розповів, як людям у селах зробити тест на Covid-19.