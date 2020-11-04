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    Події в Україні

    Україна планує закупити 2 млн швидких Covid-тестів

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    <p>Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем</p> - Україна планує закупити 2 млн швидких Covid-тестів

    Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем

    Для цього з Фонду боротьби з Covid-19 виділили ще 1 мільярд гривень

    Уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    За його словами, швидкі тести дозволять отримувати результат вже через кілька годин.

    «Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за кілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи», – сказав Шмигаль.

    Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем.

    Нагадаємо, що Словаччина почне тестувати мандрівників на антиген Covid-19 на кордоні з Україною.

    Також, Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадянЗазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

    Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада. 

    Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.

    До слова, ВООЗ заявила, що лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити Covid-19.

    Крім того, очільник МОЗ розповів, як людям у селах зробити тест на Covid-19.

    мова Україна уряд Денис Шмигаль коронавірус
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