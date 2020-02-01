В Одесі відкрили сучасне відділення реанімації в Єврейській лікарні
Проведення капремонту дозволило збільшити потужність реанімаційного відділення до 15-ти ліжок
У відділенні обладнані просторі комфортабельні палати, оснащені сучасними функціональними ліжками і тумбочками.
Регулювання ліжок дозволяє забезпечити максимальну зручність при знаходженні пацієнта, його переміщенні з ліжка на каталку і проведенні різних медичних маніпуляцій.
В обробці приміщень використані сучасні матеріали високої якості, які добре миються і дозволяють забезпечити дотримання європейських стандартів санітарії та гігієни для реанімаційних та хірургічних відділень. Раніше такі оздоблювальні матеріали використовувалися під час капремонту відділення гінекології в лікарні №11.
У реанімаційному відділенні МКЛ №1 обладнана система кондиціонування приміщень, яка раніше була відсутня в будівлі. Двері в палатах і санвузлах встановлені з урахуванням потреб пацієнтів з інвалідністю.
За кошти міського бюджету Одеси для Єврейської лікарні проведена масштабна закупівля нового медичного обладнання. У відділенні реанімації МКЛ №1 пацієнти будуть отримувати кваліфіковану медичну допомогу в комфортних умовах з використанням сучасної дихальної і спостережної апаратури.
Міський голова зазначив, що Єврейська лікарня - дуже знаковий для Одеси медзаклад. Протягом багатьох років лікарня надає ургентну допомогу одеситам і гостям міста, в тому числі приймає велику кількість пацієнтів у різних екстрених ситуаціях.
«Ми продовжуємо масштабні перетворення в сфері охорони здоров'я міста з розумінням того, що немає нічого дорожчого за людське здоров'я. Люди повинні бути впевнені, що в медичному закладі вони отримають якісну послугу. Я вдячний одеським медикам за сердечне, добре ставлення до своєї професії. І сьогодні вони можуть якісно виконувати свою роботу в комфортних умовах, які ми створюємо для одеситів», - зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
Наразі триває ремонт головного хірургічного корпусу МКЛ №1.
Наближаються до завершення роботи з реставрації фасаду та покрівлі будівлі, проводиться ремонт у відділеннях гінекології та нейрохірургії. Після завершення ремонту в головному корпусі лікарні буде сконцентровано надання екстреної медичної допомоги на кшталт «emergency department», що дозволить забезпечити надання всієї ургентної допомоги в межах однієї будівлі із залученням мультидисциплінарних команд фахівців.