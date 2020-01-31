У Запорізькій області від туберкульозу померла школярка



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Учениця другого класу Кам’янсько-Дніпровської загальноосвітньої школи №3 померла ще в грудні 2019 року, але від чого саме — стало відомо лише зараз

На Запоріжжві в місті Кам’янка-Дніпровська від туберкульозу померла учениця другого класу.

Батьки інших дітей налякані, адже карантин в школі не оголосили, від чого померла дитина дізнались випадково.

Про це повідомляє Укрінформ.

Учениця другого класу Кам’янсько-Дніпровської загальноосвітньої школи №3 померла ще в грудні 2019 року, але від чого саме — стало відомо лише зараз. Батьки інших учнів запевняють: спершу їм говорили, що у дівчини відмовили нирки, потім були чутки про менінгіт і врешті — виявився туберкульоз.

«Батьки звернулись до сімейного лікаря, далі почалось обстеження. Дитину забрали в стаціонар, де за декілька днів вона померла. До того вона відвідувала школу. З цього приводу департаментом охорони здоров’я ОДА проводиться перевірка», - говорить начальник відділу охорони дитинства і материнства департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Євгенія Рубанова.