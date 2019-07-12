В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофестиваль



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Найдовша в Європі Червона доріжка біля Одеського національного академічного театру опери та балету

За дев'ять на фестивалі покажуть понад 100 фільмів

Сьогодні, 12 липня, в Одесі стартував ювілейний 10-й міжнародний кінофестиваль, який пройде під знаком рівності та підтримки жінок у бізнесі та кіноіндустрії.

Урочиста церемонія відкриття відбувається в приміщенні Одеського національного академічного театру опери та балету. До нього прокладена найдовша в Європі Червона доріжка, по якій пройдуть почесні гості — імениті вітчизняні та іноземні кінематографісти. Конкурсна програма — 12 повнометражних стрічок із 18 країн, вітчизняний кінематограф представлений п’ятьма повнометражними картинами та десятьма короткометражними.

Впродовж 9-ти фестивальних днів на гостей ОМКФ чекатимуть покази понад 100 фільмів, майстер-класи, творчі зустрічі з спеціальними гостями, а також одразу дві події на унікальній локації під – Потьомкінських сходах, де планується зафіксувати рекорд із найбільшої кількості глядачів під відкритим небом. Зокрема, 13 липня в цій локації відбудеться показ культового фільму «Козаки» (1928) виробництва MGM у супроводі симфонічного оркестру. А 19 липня глядачі побачать унікальний музичний медіа-перформанс-оперу «Сходи до...» Влада Троїцького. Це шоу створюється спеціально до ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю.

Серед зіркових гостей — відомий британський режисер театру і кіно Майк Лі та улюблениця багатьох кіноманів – французька акторка Катрін Деньов.

Фестиваль пройде під знаком рівності та підтримки жінок у бізнесі та кіноіндустрії. Ініціативу підтримає американська актриса, відома захисниця прав жінок Роуз Макгавен.

У цьому контексті очікується показ документального фільму «Вайнштейн» режисерки та чотириразової номінантки на премію BAFTA Урсули Макфарлейн. Сюжет фільму оповідає про яскраве сходження голлівудського продюсера Харві Вайнштейна в світі кіно, про те, якою ціною він домігся влади і популярності. І, звичайно ж, про його відхід із кіноіндустрії через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Завершиться ОМКФ 20-го липня оголошенням переможців конкурсних програм.