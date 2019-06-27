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    В Одесі відсвяткують 23-річчя Конституції України (програма)

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    В Одесі відсвяткують 23-річчя Конституції України (програма)

    До річниці Конституції України в парку Шевченка відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві

    28 червня 2019 року о 10:00 у парку імені Т. Шевченка відбудеться урочиста церемонія покладання корзин і квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. У заході візьмуть участь керівництво міста та області, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, громадськість.

    У ці дні в бібліотеках пройдуть тематичні заходи: виставки, тренінги, інформаційні огляди і круглі столи.

    З 9:40 до 10:20 буде тимчасово припинено рух автотранспортних засобів на ділянці від будинку №24 до будинку №36 на вул. Маразліївській і по пров. Сабанському.

    На честь свята на адміністративних будівлях, будівлях підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і житлових будинках буде розміщено Державний Прапор України.

    У програмі святкування 23-ї річниці Конституції України:

    Дата, час та місце

    проведення заходу

    Назва заходу

    28 червня 2019 року

    10.00

    (парк ім. Т.Г. Шевченка)

     

    Урочиста церемонія покладання квітів

    до пам’ятника Т.Г. Шевченку

    27 червня 2019 року

    14.00

    (просп. Добровольського, 120А)

    Літературно-музична програма: «Ім’я твоє – Україна» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»

    27 червня 2019 року

    14.00

    (пляж «Ланжерон», 25)

    Екскурсія для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» до Одеського дельфінарію «Немо»

    27 червня 2019 року

    Дитячий клінічний санаторій «Хаджибей»

    (пров. Каркашадзе, 2)

     

    Тематична бесіда для дітей на тему: «Сторінки історії»

    28 червня 2019 року

    12.00

    Парк ім. Т.Г. Шевченка

    (естрадний майданчик «Ракушка»)

     

    Святковий концерт до 23-ї річниці Конституції України

    28 червня - 05 липня 2019 року

    11.00

    м. Одеса (Думська площа, 1) –

    смт Сарата – смт Вилкове –

    м. Білгород-Дністровський –

    смт Затока – м. Одеса

     

     

    V велопробіг незрячих та зрячих людей

    з нагоди відзначення 23-ї річниці Конституції України

    Впродовж червня

    2019 року

    Квести, вікторини, засідання «круглих столів» для вихованців пришкільних таборів відпочинку, спрямовані на роз’яснення норм Конституції України
     
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