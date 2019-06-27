В Одесі відсвяткують 23-річчя Конституції України (програма)
До річниці Конституції України в парку Шевченка відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві
28 червня 2019 року о 10:00 у парку імені Т. Шевченка відбудеться урочиста церемонія покладання корзин і квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. У заході візьмуть участь керівництво міста та області, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, громадськість.
У ці дні в бібліотеках пройдуть тематичні заходи: виставки, тренінги, інформаційні огляди і круглі столи.
З 9:40 до 10:20 буде тимчасово припинено рух автотранспортних засобів на ділянці від будинку №24 до будинку №36 на вул. Маразліївській і по пров. Сабанському.
На честь свята на адміністративних будівлях, будівлях підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і житлових будинках буде розміщено Державний Прапор України.
У програмі святкування 23-ї річниці Конституції України:
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Дата, час та місце
проведення заходу
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Назва заходу
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28 червня 2019 року
10.00
(парк ім. Т.Г. Шевченка)
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Урочиста церемонія покладання квітів
до пам’ятника Т.Г. Шевченку
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27 червня 2019 року
14.00
(просп. Добровольського, 120А)
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Літературно-музична програма: «Ім’я твоє – Україна» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
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27 червня 2019 року
14.00
(пляж «Ланжерон», 25)
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Екскурсія для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» до Одеського дельфінарію «Немо»
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27 червня 2019 року
Дитячий клінічний санаторій «Хаджибей»
(пров. Каркашадзе, 2)
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Тематична бесіда для дітей на тему: «Сторінки історії»
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28 червня 2019 року
12.00
Парк ім. Т.Г. Шевченка
(естрадний майданчик «Ракушка»)
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Святковий концерт до 23-ї річниці Конституції України
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28 червня - 05 липня 2019 року
11.00
м. Одеса (Думська площа, 1) –
смт Сарата – смт Вилкове –
м. Білгород-Дністровський –
смт Затока – м. Одеса
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V велопробіг незрячих та зрячих людей
з нагоди відзначення 23-ї річниці Конституції України
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Впродовж червня
2019 року
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Квести, вікторини, засідання «круглих столів» для вихованців пришкільних таборів відпочинку, спрямовані на роз’яснення норм Конституції України