В Одесі відсвяткують 23-річчя Конституції України (програма)



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До річниці Конституції України в парку Шевченка відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві

28 червня 2019 року о 10:00 у парку імені Т. Шевченка відбудеться урочиста церемонія покладання корзин і квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. У заході візьмуть участь керівництво міста та області, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, громадськість.

У ці дні в бібліотеках пройдуть тематичні заходи: виставки, тренінги, інформаційні огляди і круглі столи.

З 9:40 до 10:20 буде тимчасово припинено рух автотранспортних засобів на ділянці від будинку №24 до будинку №36 на вул. Маразліївській і по пров. Сабанському.

На честь свята на адміністративних будівлях, будівлях підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і житлових будинках буде розміщено Державний Прапор України.

У програмі святкування 23-ї річниці Конституції України: