  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі ями на дорогах почнуть ремонтувати з березня

    • Розсилка
    В Одесі ями на дорогах почнуть ремонтувати з березня

    Благоустрій міста після зимового періоду

    Повноцінний ремонт доріг в Одесі почнеться, імовірно, з березня, коли встановиться тепла погода без опадів.

    Про це стало відомо в ході апаратної наради в Одеській міськраді.

    За словами мера Одеси Геннадія Труханова, розкопана тепловиками яма на перехресті вул. Успенської і вул. Катерининської зараз вже закопана, але не остаточно. Проїжджуваність на перехресті покращилася, але ями по місту почнуть асфальтувати тільки в наступному місяці.

    Взимку наші асфальтні заводи майже не працюють. Ми знаємо ситуацію і почнемо асфальтувати дороги з березня, - розповів Труханів.

    Джерело: usionline.com

    Читайте також
    дороги Одеса благоустрій ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ