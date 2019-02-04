В Одесі ями на дорогах почнуть ремонтувати з березня



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Благоустрій міста після зимового періоду

Повноцінний ремонт доріг в Одесі почнеться, імовірно, з березня, коли встановиться тепла погода без опадів.

Про це стало відомо в ході апаратної наради в Одеській міськраді.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, розкопана тепловиками яма на перехресті вул. Успенської і вул. Катерининської зараз вже закопана, але не остаточно. Проїжджуваність на перехресті покращилася, але ями по місту почнуть асфальтувати тільки в наступному місяці.

Взимку наші асфальтні заводи майже не працюють. Ми знаємо ситуацію і почнемо асфальтувати дороги з березня, - розповів Труханів.

Джерело: usionline.com