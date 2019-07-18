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    Новини

    В Одесі загинув популярний телеведучий

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    В Одесі загинув популярний телеведучий

    Чоловік випав з вікна квартири на 17 поверсі, яку нещодавно купив

    В Одесі загинув відомий ведучий з Дніпра Євген Щербаков. У середу, 17 липня, чоловік випав з вікна квартири на 17 поверсі, яку нещодавно купив, повідомляє Інформатор.

    Близько 7:00 на Гагарінському плато в Одесі виявили тіло молодого чоловіка. З'ясувалося, що 29-річний загиблий випав з вікна 17 поверху.

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    В Одесі загинув популярний телеведучий
    В Одесі загинув популярний телеведучий
    В Одесі загинув популярний телеведучий

    Прибулі за викликом медики швидкої допомоги констатували смерть. На місці працювала слідчо-оперативна група.

    Євген Щербаков був учасником КВК, брав участь у проектах «Імпровізація ведучих», «Прожарка», «Дом-2». Смерть Щербакова стала шоком для його знайомих. Вони в Мережі залишають численні скорботні коментарі, люди шоковані трагічною звісткою.

     

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