В Одесі загинув популярний телеведучий



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Чоловік випав з вікна квартири на 17 поверсі, яку нещодавно купив

В Одесі загинув відомий ведучий з Дніпра Євген Щербаков. У середу, 17 липня, чоловік випав з вікна квартири на 17 поверсі, яку нещодавно купив, повідомляє Інформатор.

Близько 7:00 на Гагарінському плато в Одесі виявили тіло молодого чоловіка. З'ясувалося, що 29-річний загиблий випав з вікна 17 поверху.

Прибулі за викликом медики швидкої допомоги констатували смерть. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Євген Щербаков був учасником КВК, брав участь у проектах «Імпровізація ведучих», «Прожарка», «Дом-2». Смерть Щербакова стала шоком для його знайомих. Вони в Мережі залишають численні скорботні коментарі, люди шоковані трагічною звісткою.