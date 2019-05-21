В Одесі «замінували» будівлю суду



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О 14:40 по телефону надійшло анонімне повідомлення про мінування Приморського районного суду міста Одеси

У вівторок, 21 травня, до Приморського районного суду Одеси надійшло повідомлення про замінування будівлі суду.

Про це повідомляє сайт Судової влади України.

«О 14:40 по телефону надійшло анонімне повідомлення, що приміщення Приморського районного суду міста Одеси по вул. Балківська, 33, заміновано. Про це негайно були сповіщені відповідні служби МНС, ГУНП України в Одеській області», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що була проведена евакуація людей з приміщень суду.

Нагадаємо, літак Airbus A321-231 авіакомпанії Wind Rose, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-ель-Шейх, здійснив екстрену посадку в одеському аеропорту через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій, який нібито знаходився на борту.