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    В Одесі «замінували» будівлю суду

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    В Одесі «замінували» будівлю суду

    О 14:40 по телефону надійшло анонімне повідомлення про мінування Приморського районного суду міста Одеси

    У вівторок, 21 травня, до Приморського районного суду Одеси надійшло повідомлення про замінування будівлі суду.

    Про це повідомляє сайт Судової влади України.

    «О 14:40 по телефону надійшло анонімне повідомлення, що приміщення Приморського районного суду міста Одеси по вул. Балківська, 33, заміновано. Про це негайно були сповіщені відповідні служби МНС, ГУНП України в Одеській області», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що була проведена евакуація людей з приміщень суду.

    Нагадаємо, літак Airbus A321-231 авіакомпанії Wind Rose, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-ель-Шейх, здійснив екстрену посадку в одеському аеропорту через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій, який нібито знаходився на борту.

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