Літак з Борисполя до Єгипту приземлявся в Одесі через повідомлення про мінування



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Вибуховий пристрій не був виявлений, і о 10:20 літак відбув до Єгипту

Літак Airbus A321-231 авіакомпанії Wind Rose, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-ель-Шейх, здійснив екстрену посадку в одеському аеропорту через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій, який нібито перебував на борту.

Зазначається, що анонімне повідомлення про мінування надійшло відразу після вильоту літака з Києва, приблизно о 3:30 17 травня.

Приблизно о 4:00 лайнер приземлився в Одесі, де простояв більше шести годин. Протягом цього часу літак піддався ретельній перевірці.

Вибуховий пристрій не був виявлений, і о 10:20 літак відбув до Єгипту.

Нагадаємо, 14 травня два рейси авіакомпанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха до Львова і за зворотним напрямком затримувалися через несправність літака.

Джерело: Думская