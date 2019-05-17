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    Літак з Борисполя до Єгипту приземлявся в Одесі через повідомлення про мінування

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    Літак з Борисполя до Єгипту приземлявся в Одесі через повідомлення про мінування

    Вибуховий пристрій не був виявлений, і о 10:20 літак відбув до Єгипту

    Літак Airbus A321-231 авіакомпанії Wind Rose, що летів з Борисполя в єгипетський Шарм-ель-Шейх, здійснив екстрену посадку в одеському аеропорту через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій, який нібито перебував на борту.

    Зазначається, що анонімне повідомлення про мінування надійшло відразу після вильоту літака з Києва, приблизно о 3:30 17 травня.

    Приблизно о 4:00 лайнер приземлився в Одесі, де простояв більше шести годин. Протягом цього часу літак піддався ретельній перевірці.

    Вибуховий пристрій не був  виявлений, і о 10:20 літак відбув до Єгипту.

    Нагадаємо, 14 травня два рейси авіакомпанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха до Львова і за зворотним напрямком затримувалися через несправність літака. 

    Джерело: Думская

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