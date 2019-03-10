В Одесі завалилася частина стіни новобудови
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Розсилка
В Одесі через аварію частини стіни будівлі є постраждалі, твердять очевидці
На проспекті Глушка в Одесі завалилася частина стіни споруджуваного торгового центру, розташованого між будинками номер 13 і 15. Про це інформує «Думська».
Як повідомляють очевидці, обвал стався сьогодні вдень.
В результаті обвалу постраждала мешканка будинку номер 17. За даними очевидців, її госпіталізували, проте в прес-службі мерії не підтверджують цей факт.
«Постраждалих немає. Дівчину, на яку впав камінь, швидка не підтверджує», - кажуть в муніципалітеті.