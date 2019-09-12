В Одесі звільнили поліцейську, яка звинуватила керівництво у корупції



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Зоя Мельник позиватиметься щодо поновлення на службі

Сержантку патрульної поліції Одеси Зою Мельник, яка публічно звинуватила своє керівництво у корупції і у тому, що служба знову перетворилася на стару ДАІ, звільнили з поліції.

Про це повідомляє ТСН.

Раніше вона публічно звинуватила своє керівництво у тому, що в патрулі, як в Державтоіснпекції, треба виконувати плани щодо протоколів та штрафів. Скандал дійшов до столиці, в Одесу прибула службова перевірка. За її результатами, посад позбулися кілька командирів батальйонів. А з ними наказ про звільнення отримала і сама Зоя Мельник.

Вона вважає, що це незаконно, і збирається до суду. Але каже - про скоєне не шкодує, принаймні, після розголосу плани на протоколи і штрафи у патрульній службі скасували. В самій поліції запевняють, що звільнили Мельник виключно через дисциплінарні порушення.

Своєю чергою, у поліції запевняють, що звільнили Мельник виключно через дисциплінарні порушення.

«Систематичне запізнення на службу, порушення вимог-розпоряджень Нацполіції, носіння табельної вогнепальної зброї, заступання на службу, сон на службі, запізнення на службу», — заявили у поліції.