В одеській міськклінлікарні №10 створюють відділення кардіології



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В Одесі під час ремонту медичних закладів використовують енергоефективні технології

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради продовжує роботу з реалізації медичної реформи та підготовки медзакладів вторинного рівня до укладання договорів з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Відповідно до плану медреформи, міська клінічна лікарня №10 розглядається в якості багатопрофільної лікарні другого рівня. Для забезпечення відповідності рамковим вимогам Міністерства охорони здоров'я до лікарень інтенсивного лікування і забезпечення можливості отримання фінансування від НСЗУ було прийнято рішення про створення в МКЛ №10 кардіологічного відділення.

Наразі проводиться ремонт корпусу, у якому розміститься кардіологічне відділення. Проведено встановлення сучасних енергозберігаючих вікон, проводяться внутрішні роботи і облаштування вентильованого фасаду. Термомодернізація будівлі забезпечить комфортні умови в приміщеннях при значному зменшенні споживання теплової енергії і зниження платежів за опалення будівель лікарні. Раніше вентильовані фасади з використанням енергоефективних матеріалів були обладнані в міських пологових будинках №1 та №7.

З початку нинішнього року в міськклінлікарні №10 відкриті 10 ліжок кардіологічного профілю на базі терапевтичного відділення з нефрологічними ліжками. Це дозволило забезпечити надання планової стаціонарної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання з коморбідних станами, зокрема кардіоренальною патологією.

Відкриття нового кардіологічного відділення в МКЛ №10 дозволить забезпечити надання кардіологічної допомоги в стаціонарі лікарні інтенсивного лікування другого рівня і поліпшить якість і доступність медичної допомоги жителям Малиновського району і всім одеситам.