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    В Одеському морському порту проведуть днопоглиблення

    Роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років
    Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила відкриті торги з вибору підрядника для проведення експлуатаційного днопоглиблення на внутрішній акваторії Одеського морського порту. Про це повідомили у прес-службі АМПУ. Планується, що роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років. Вартість робіт
    • Сьогодні, 17:34
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    Роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років

    Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила відкриті торги з вибору підрядника для проведення експлуатаційного днопоглиблення на внутрішній акваторії Одеського морського порту.

    Про це повідомили у прес-службі АМПУ.

    Планується, що роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років. Вартість робіт оцінюється в 19 млн грн.

    «В Одеському порту днопоглиблення ми проводили в минулому році власним флотом, а в цьому — залучимо до цієї роботи підрядника, оскільки флот АМПУ задіяний на інших ділянках, зокрема ведуться роботи в Дунайському та Азовському регіонах», — розповів керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

    Відзначається, що на даний час приймаються тендерні пропозиції від компаній, які мають намір взяти участь в аукціоні. Документи можуть подавати як національні, так і міжнародні компанії в термін до 4 червня 2018 року.

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