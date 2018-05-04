В Одеському морському порту проведуть днопоглиблення

Роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років

Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила відкриті торги з вибору підрядника для проведення експлуатаційного днопоглиблення на внутрішній акваторії Одеського морського порту. Про це повідомили у прес-службі АМПУ. Планується, що роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років. Вартість робіт



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Роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років

Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила відкриті торги з вибору підрядника для проведення експлуатаційного днопоглиблення на внутрішній акваторії Одеського морського порту.

Про це повідомили у прес-службі АМПУ.

Планується, що роботи з днопоглиблення будуть проведені протягом 2018–2019 років. Вартість робіт оцінюється в 19 млн грн.

«В Одеському порту днопоглиблення ми проводили в минулому році власним флотом, а в цьому — залучимо до цієї роботи підрядника, оскільки флот АМПУ задіяний на інших ділянках, зокрема ведуться роботи в Дунайському та Азовському регіонах», — розповів керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відзначається, що на даний час приймаються тендерні пропозиції від компаній, які мають намір взяти участь в аукціоні. Документи можуть подавати як національні, так і міжнародні компанії в термін до 4 червня 2018 року.