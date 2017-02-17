В одеському зоопарку народилися малюки у індійських антилоп і камерунських овець

Загалом у зоопарку з'явилося п'ятеро малюків

В одеському зоопарку знову з'явилися малюки. Як повідомили в установі, потомством обзавелася пара індійських антилоп нільгау. Дитинча відчуває себе добре і перебуває в загальному вольєрі. Там він пізнає світ під постійним наглядом дбайливих батьків, а також старшого брата, який з'явився на світ в минулому році. Щасливими батьками стали і мешканці



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Загалом у зоопарку з'явилося п'ятеро малюків

В одеському зоопарку знову з'явилися малюки. Як повідомили в установі, потомством обзавелася пара індійських антилоп нільгау. Дитинча відчуває себе добре і перебуває в загальному вольєрі. Там він пізнає світ під постійним наглядом дбайливих батьків, а також старшого брата, який з'явився на світ в минулому році.

Щасливими батьками стали і мешканці сільського дворика зоопарку - камерунські вівці. Четверо малюків - три хлопчики і дівчинка - добре себе почувають і виявляють відмінний апетит. У вольєрі вони знайомляться з його мешканцями і грають, не відходячи далеко від мами.

Нільгау - найбільші азіатські антилопи, але не найбільші в світі. Ссавці, сімейства парнокопитних. Цей вид у своєму роді єдиний, унікальний. Деякі вчені навіть вважають, що вони більше схожі на биків, ніж на антилоп. Іноді їх ще називають великою індійської антилопою.