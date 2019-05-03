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    Вбивство з розчленуванням співробітниці одеського СІЗО: звинувачення наполягає на довічному ув'язненні

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    Вбивство з розчленуванням співробітниці одеського СІЗО: звинувачення наполягає на довічному ув'язненні

    Підозрюваному подовжили термін утримання під вартою

    У четвер, 2 травня, Малиновський районний суд Одеси мав перейти до дебатів у справі про вбивство і розчленування інспектора СІЗО Олени Порошенко в серпні 2017 року.

    Нагадаємо, вбивця інспектора Одеського СІЗО звинуватив свою жертву в «подвійній грі». Крім того, слухання справи переносили через те, що підозрюваний проковтнув лезо.

    Колегія у складі двох професійних суддів і трьох присяжних продовжила обвинуваченому Василю Чемерізу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Крім того, були допитані два свідки, заявлені обвинуваченим.

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    У зв'язку з тим, що суд закінчив з'ясування обставин злочину та перевірку доказів, сторони перейшли до судових дебатів. Так, прокурор в обвинувальної промови просив призначити винному покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

    Обвинувачений подав клопотання з проханням відкласти засідання, щоб дати йому час на підготовку до дебатів. Суд задовольнив клопотання і відклав засідання на півтора місяця.

    Раніше повідомлялось, що в ході судового засідання 3 грудня 2018 року було продемонстровано відеозапис слідчого експерименту. Обвинувачений Василь Чемеріз тоді розповів і показав, як саме вбивав і розчленовував жінку-інспектора.

    Джерело: Город 24

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