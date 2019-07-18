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    Відвідувачам Одеського зоопарку розкажуть про стародавніх тварин

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    Відвідувачам Одеського зоопарку розкажуть про стародавніх тварин

    Розповіді про представників древньої фауни, ігрова програма та показові годування вихованців

    20 липня 2019 року в Одеському зоопарку відбудеться свято для дітей і дорослих «Тварини минулих епох».

    Початок - об 11:00.

    Гості зустрічі зможуть дізнатися багато цікавого про тварин, які населяли нашу планету в давні часи.

    Учасниками свята стануть персонажі, що представляють різні епохи: Дама ХIХ століття, Римський легіонер і Печерна людина.

    Для найменш их буде організована весела ігрова програма.

    За традицією захід завершиться показовими годуваннями екзотичних тварин під супровід цікавих розповідей екскурсовода про світ живої природи.

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