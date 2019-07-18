Відвідувачам Одеського зоопарку розкажуть про стародавніх тварин
Розповіді про представників древньої фауни, ігрова програма та показові годування вихованців
20 липня 2019 року в Одеському зоопарку відбудеться свято для дітей і дорослих «Тварини минулих епох».
Початок - об 11:00.
Гості зустрічі зможуть дізнатися багато цікавого про тварин, які населяли нашу планету в давні часи.
Учасниками свята стануть персонажі, що представляють різні епохи: Дама ХIХ століття, Римський легіонер і Печерна людина.
Для найменш их буде організована весела ігрова програма.
За традицією захід завершиться показовими годуваннями екзотичних тварин під супровід цікавих розповідей екскурсовода про світ живої природи.