Влада Рені підвищила тарифи на воду
- Сьогодні, 15:58
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Виконком Ренійської міськради Одеської області з 1 травня підвищив тарифи на водопостачання і водовідведення
Кубометр води тепер коштує 12 грн. замість 8,2 грн. Також до 12 грн. за кубометр підвищені розцінки за послуги каналізації.
«Останній раз тарифи в нашому місті піднімалися навесні 2015 року, але з того часу суттєво зросла мінімальна заробітна плата, а також ціна електроенергії, паливно-мастильних матеріалів і податки», - сказала заступник міського голови з фінансів Людмила Чакир.
Вона зазначила, що останнім часом в Рені були найнижчі в Придунав'ї тарифи на водопостачання і водовідведення, однак стримувати зростання цін вже неможливо, оскільки комунальне підприємство «Водоканал» зазнає збитків.
В кінці 2017 року рішенням сесії на стабілізацію фінансового стану цього підприємства була виділена дотація з міського бюджету в розмірі 800 тис. Грн., В першому кварталі поточного року додана ще така ж сума.
Члени виконкому погодилися з тим, що підвищення тарифів - міра неминуча, але вказали на необхідність боротьби зі злісними неплатниками.
У свою чергу мер Рені Ігор Плехов повідомив про те, що на злісних боржників вже готуються справи в суд.
Джерело: trassae95.com