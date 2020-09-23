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    Ювілейний турнір з баскетболу пам'яті Йосипа Кесельмана назвав переможців

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    Народный депутат от &laquo;Слуги народа&raquo; Андрей Стрихарський поссорился с женой из-за ее спутника - Ювілейний турнір з баскетболу пам'яті Йосипа Кесельмана назвав переможців
    Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарський поссорился с женой из-за ее спутника

    Команди баскетболісток з Одеси, Миколаєва та Львова змагалися на турнірі пам'яті Йосипа Кесельмана

    З 18 по 20 вересня 2020 року в Одесі, на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Літвака Б.Д., відбувся XXV турнір з баскетболу пам'яті Йосипа Яковича Кесельмана.

    У змаганнях взяли участь команди дівчат 2008 р.н. з Одеси, Миколаєва та Львова.

    Протягом трьох днів команди щодня проводили по два матчі за коловою системою.

    За результатами змагань місця в турнірній таблиці розподілилися наступним чином:

    • «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1» (Одеса) - 1 місце;
    • «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - 2 місце;
    • «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2» (Одеса) - 3 місце.

    За підсумками голосування були визначені кращі спортсменки за номінаціями:

    • «Кращий захисник» - Дарина Іщук (Одеса);
    • «Кращий нападник» - Дар'я Середницька (Одеса);
    • «Кращий центровий» - Марія Майдан (Одеса);
    • «Найперспективніший гравець» - Вікторія Петришак (Львів);
    • «Приз глядацьких симпатій» - Діана Думас;
    • «Кращий гравець БК «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - Вероніка Лютостанський;
    • «Кращий гравець БК «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2» (Одеса) - Карина Токмакова;
    • «Кращий гравець БК «СДЮСШОР № 4» (Миколаїв) - Анна Глаголь;
    • «Міс турнір» - Лідія Канцлер;
    • «MVP турніру» - Антоніна Глухова.

    Всім учасникам турніру були вручені пам'ятні подарунки та сувеніри.

    Результати турніру

    18 вересня:

    • СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - СДЮСШОР ім. Літвака-2 - 41:32;
    • «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 47:17.

    19 вересня:

    • СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 75:20;
    • «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2 - 33:25.

    20 вересня:

    • СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2 - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 41:25;
    • СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - 45:33. 
    спорт Одеса одесити
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