Ювілейний турнір з баскетболу пам'яті Йосипа Кесельмана назвав переможців
Команди баскетболісток з Одеси, Миколаєва та Львова змагалися на турнірі пам'яті Йосипа Кесельмана
З 18 по 20 вересня 2020 року в Одесі, на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Літвака Б.Д., відбувся XXV турнір з баскетболу пам'яті Йосипа Яковича Кесельмана.
У змаганнях взяли участь команди дівчат 2008 р.н. з Одеси, Миколаєва та Львова.
Протягом трьох днів команди щодня проводили по два матчі за коловою системою.
За результатами змагань місця в турнірній таблиці розподілилися наступним чином:
- «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1» (Одеса) - 1 місце;
- «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - 2 місце;
- «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2» (Одеса) - 3 місце.
За підсумками голосування були визначені кращі спортсменки за номінаціями:
- «Кращий захисник» - Дарина Іщук (Одеса);
- «Кращий нападник» - Дар'я Середницька (Одеса);
- «Кращий центровий» - Марія Майдан (Одеса);
- «Найперспективніший гравець» - Вікторія Петришак (Львів);
- «Приз глядацьких симпатій» - Діана Думас;
- «Кращий гравець БК «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - Вероніка Лютостанський;
- «Кращий гравець БК «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2» (Одеса) - Карина Токмакова;
- «Кращий гравець БК «СДЮСШОР № 4» (Миколаїв) - Анна Глаголь;
- «Міс турнір» - Лідія Канцлер;
- «MVP турніру» - Антоніна Глухова.
Всім учасникам турніру були вручені пам'ятні подарунки та сувеніри.
Результати турніру
18 вересня:
- СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - СДЮСШОР ім. Літвака-2 - 41:32;
- «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 47:17.
19 вересня:
- СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 75:20;
- «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2 - 33:25.
20 вересня:
- СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2 - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 41:25;
- СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - 45:33.