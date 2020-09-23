Ювілейний турнір з баскетболу пам'яті Йосипа Кесельмана назвав переможців



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Команди баскетболісток з Одеси, Миколаєва та Львова змагалися на турнірі пам'яті Йосипа Кесельмана

З 18 по 20 вересня 2020 року в Одесі, на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву ім. Літвака Б.Д., відбувся XXV турнір з баскетболу пам'яті Йосипа Яковича Кесельмана.

У змаганнях взяли участь команди дівчат 2008 р.н. з Одеси, Миколаєва та Львова.

Протягом трьох днів команди щодня проводили по два матчі за коловою системою.

За результатами змагань місця в турнірній таблиці розподілилися наступним чином:

«СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1» (Одеса) - 1 місце;

«КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - 2 місце;

«СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2» (Одеса) - 3 місце.

За підсумками голосування були визначені кращі спортсменки за номінаціями:

«Кращий захисник» - Дарина Іщук (Одеса);

«Кращий нападник» - Дар'я Середницька (Одеса);

«Кращий центровий» - Марія Майдан (Одеса);

«Найперспективніший гравець» - Вікторія Петришак (Львів);

«Приз глядацьких симпатій» - Діана Думас;

«Кращий гравець БК «КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - Вероніка Лютостанський;

«Кращий гравець БК «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2» (Одеса) - Карина Токмакова;

«Кращий гравець БК «СДЮСШОР № 4» (Миколаїв) - Анна Глаголь;

«Міс турнір» - Лідія Канцлер;

«MVP турніру» - Антоніна Глухова.

Всім учасникам турніру були вручені пам'ятні подарунки та сувеніри.

Результати турніру

18 вересня:

СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - СДЮСШОР ім. Літвака-2 - 41:32;

«КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 47:17.

19 вересня:

СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-1 - СДЮСШОР № 4 (Миколаїв) - 75:20;

«КІВС-ЛЬВІВ» (Львів) - СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.-2 - 33:25.

20 вересня: